Marconi inaugura nesta terça-feira nova unidade do Itego em Aparecida de Goiânia

Este é o 17º Instituto Tecnológico de Goiás inaugurado pelo governo estadual. Novo local será o primeiro da Rede Itego a oferecer curso técnico em Programação de Jogos Digitais

O governador Marconi Perillo inaugura na próxima terça-feira (7/3), às 15h30, o 17º Instituto Tecnológico de Goiás (Itego). Instalado em Aparecida de Goiânia, foram investidos mais de R$ 11 milhões na construção desta unidade, com recursos provenientes do Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e contrapartida de 15% do Tesouro Estadual, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento (SED).

Nesta nova unidade, que integra a Rede Pública Estadual de Educação Profissional (Rede Itego), serão ofertados cursos técnicos e superiores. O novo local será o primeiro da Rede Itego a oferecer curso técnico em Programação de Jogos Digitais. Além deste, serão disponibilizados cursos de Gestão de Negócios, Música, Dança, Confecção, Arte, Computação Gráfica, entre outros. A unidade também abrirá vagas para cursos a distância (EAD).

O objetivo é impulsionar o setor produtivo goiano em todas as regiões do Estado. Com a unidade inaugurada em Aparecida de Goiânia, o governador Marconi Perillo tem como meta beneficiar todo o setor produtivo da região.

O local contempla laboratórios para todas as áreas dos cursos ofertados, além de anfiteatro, quadra coberta e incubadoras. Segundo o superintendente Executivo da SED, Mauro Faiad, a nova unidade possibilitará ao Estado garantir ainda mais qualificação profissional aos cidadãos. “Esse Itego vem se somar a outros 16 em operação e, até o ano que vem, serão 30 Itegos em atividade, formando a 2ª maior Rede Pública Estadual de Educação Profissional do país, atrás apenas de São Paulo”, ressalta.

A previsão da SED é inaugurar mais quatro unidades da Rede Itego neste ano, sendo duas já no primeiro semestre: uma na Região Noroeste do Estado e outra em Santo Antônio do Descoberto. Até o fim do próximo ano, o governo estadual pretende alcançar a meta de 30 unidades de Itegos lançados em Goiás, buscando atender às demandas de todas as regiões do Estado.

Rede Itego

Construídos com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), os Itegos integram a Rede Pública Estadual de Educação Profissional (Rede Itego). Além dos institutos tecnológicos, a Rede Itego é constituída também por 60 colégios tecnológicos – Cotecs –, que têm como missão principal atender os Arranjos Produtivos Locais (APLs) com capacitação profissional, prestação de serviços tecnológicos e ações de inovação.

Itegos e Cotecs são vinculados à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico e de Agricultura, Pecuária e Irrigação (SED) por meio da Superintendência Executiva de Ciência e Tecnologia. Os municípios que possuem unidades da Rede Itego são: Goiânia (três unidades), Catalão (duas unidades), Anápolis, Caiapônia, Ceres, Cristalina, Goianésia, Goiás, Goiatuba, Piranhas, Porangatu, Santa Helena de Goiás e Uruana.