Marconi finaliza audiências com prefeitos e reafirma investimento em parcerias

Governador termina atendimento a gestores municipais eleitos em outubro de 2016 na noite desta terça-feira (21)

O governador Marconi Perillo (PSDB) finaliza, na noite desta terça-feira (21/2), o atendimento aos prefeitos goianos eleitos e reeleitos em outubro de 2016. Marconi abriu as portas do Palácio Pedro Ludovico Teixeira aos 246 prefeitos goianos, os recebendo em reuniões coletivas e no dia 7 de novembro deu início às audiências individuais.

Nesta terça-feira (21) ele encerrará o atendimento contabilizando 244 prefeitos, já que dois não puderam comparecer em função do impedimento de suas próprias agendas. Entretanto, o governador ressaltou que abrirá a agenda para recebê-los posteriormente.

Durante todas as audiências individuais, ele recebeu demandas relacionadas a diferentes setores administrativos, mas, principalmente, relativas a infraestrutura. Recapeamento e asfaltamento urbano lideraram os pedidos dos gestores, que também solicitaram moradias populares, colégios militares e ajuda para manutenção de hospitais municipais.

Os prefeitos vieram acompanhados de auxiliares administrativos e de deputados estaduais e federais, com o objetivo de respaldar e fortalecer suas demandas. Ainda nas audiências, Marconi já encaminhava os pedidos aos secretários estaduais e calculava os investimentos que precisarão ser feitos para atendê-los. Na semana passada, ele anunciou que o governo estadual vai investir R$ 500 milhões em convênios e parcerias com as prefeituras; sendo R$ 250 milhões neste ano, e R$ 250 milhões em 2018.

O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos gestores, que aproveitaram para agradecer ao governador pela ajuda tão importante. Eles ressaltaram que, sem o apoio do governo estadual seria impossível realizar uma boa gestão, pois as prefeituras não têm recursos em caixa para obras.

“Os recursos que temos mal dão para pagar a folha de servidores”, ressaltou o prefeito de Mairipotaba, Carlos Henrique Pereira (PP). Ele agradeceu por ter sido recebido por Marconi e disse que seria impossível desenvolver sua gestão sem o auxílio do governo estadual. Carlos pediu ajuda para reforma do hospital municipal e pavimentação asfáltica de 40 mil metros quadrados, além de 50 unidades habitacionais.

O prefeito de Ivolândia, Fábio Seabra (PPS) classificou a recepção a todos os gestores, independentemente de partido político ou diferenças regionais, como um gesto de cidadania e municipalismo do governador Marconi. “Fiquei muito sensibilizado com esse gesto. Todos os prefeitos que eu encontro têm observado isso e falado que saíram otimistas. Eu também saio otimista de que vamos realizar nosso sonho de construir a rodovia que ligará Ivolândia a Montividiu”, disse. Ele pediu ainda apoio para recapeamento urbano e construção de casas.

O prefeito de Mimoso de Goiás, Genivaldo Gonçalves (PR), afirmou que a ajuda do governo estadual chega no momento certo. “Marconi sempre foi parceiro dos municípios, que só têm a agradecê-lo por toda a ajuda recebida até hoje”, pontuou. Ele pediu parceria para recapeamento asfáltico.

“Marconi é o único governador que está atendendo todos os prefeitos do seu Estado”, reconheceu o prefeito de Avelinópolis, Fábio Alves (PR), que completou: “Com a ajuda dele vai ser possível fazermos uma bela administração”. O prefeito pediu ajuda para reforma do hospital municipal e para construção de 50 casas.

Prefeito de Panamá, José Willian (PR) parabenizou Marconi pela atenção dada a todos os prefeitos de Goiás, e solicitou ajuda para aquisição de um microônibus e recapeamento urbano. Já a prefeita de Aparecida do Rio Doce, Francisca Abadia (PSB) disse que estava muito grata pela ajuda do governo estadual, e apresentou suas demandas: recapeamento asfáltico e moradias populares.

O prefeito de Buriti de Goiás, Edmar Borges (PMDB) afirmou que teria muita dificuldade de administrar sem o apoio do governo estadual. “Já fui prefeito outras duas vezes, e Marconi sempre nos contemplou atendendo nossas demandas”, disse o prefeito, que solicitou recapeamento asfáltico.