Marconi faz primeira reunião com nova diretoria da Saneago

Pela primeira vez, duas mulheres compõem o corpo diretivo da estatal, as engenheiras Lívia Maria Dias e Juliana Matos de Sousa

O governador Marconi Perillo (PSDB) fez nesta sexta-feira (2/9) a primeira reunião de trabalho com a nova diretoria da Saneamento de Goiás (Saneago). A nova diretoria tem a missão de fortalecer a transparência nos contratos da empresa.

O compromisso foi enfatizado, na reunião, pelo ex-chefe da Casa Civil, José Carlos Siqueira, eleito presidente da Saneago. Ele disse que, a pedido do governador, a estatal está contratando auditoria fiscal para gerir os contratos vigentes e se adequar ao novo regime jurídico das estatais, lei nacional que passou a vigorar em julho.

Marconi deu as boas vindas aos diretores, ressaltando o fato de que, pela primeira vez, a empresa tem duas mulheres em função de comando – as engenheiras Lívia Maria Dias (Direção de Produção) e Juliana Matos de Sousa (Diretora de Expansão).

Na reunião, Marconi solicitou ao novo presidente da Saneago, José Carlos Siqueira, e aos demais seis diretores, prioridade total para a conclusão das obras em andamento e para a captação de recursos para novos investimentos. Marconi pediu especial atenção às obras de saneamento e abastecimento no interior do Estado, além da conclusão do Sistema Produtor de Água Mauro Borges.

Metas

Os novos diretores agradeceram ao governador pela incumbência de dirigir a companhia e ressaltaram o compromisso de cumprir as metas estabelecidas pelo Conselho de Administração e pelo Governo de Goiás. A nova diretora de Expansão, Juliana Matos de Sousa, funcionária de carreira da Saneago, afirmou que o novo comando da estatal, bem como seus servidores, estão empenhados em ampliar o processo de crescimento da empresa.

“Temos a honra de ter, pela primeira vez, duas mulheres na direção da Saneago. Elas estão nessas funções não apenas porque são mulheres, mas porque pertencem aos quadros da estatal e são profissionais extremamente qualificadas e competentes, prontas para dar o melhor de si nessas diretorias”, disse Marconi. (Com informações do Gabinete do Governador)