Marconi entrega Cheques Mais Moradia para construção de 500 casas em Goianésia

Governador inaugura também uma quadra de esportes no Colégio Estadual Luiz Gonzaga

O governador Marconi Perillo (PSDB) entrega nesta quinta-feira (6/4) em Goianésia, no Vale do São Patrício, entrega 341 Cheques Mais Moradia, no valor de R$ 1,7 milhão, para construção de 500 unidades habitacionais no município, em uma parceria direta da Agência Goiana de Habitação (Agehab) com a prefeitura da cidade.

Também será entregue pelo governador o Cheque Mais Moradia, modalidade Comunitário, para ampliação do Centro Social, também em Goianésia, da Diocese, que tem sede em Uruaçu. O presidente da Agehab, Luiz Stival, acompanha o governador no município.

A construção das 500 moradias no Jardim do Cerrado foi iniciada em julho do ano passado, com previsão de entrega no final de 2018. O Governo de Goiás está investindo R$ 10 milhões na construção dessas moradias, em conjunto com a Prefeitura de Goianésia.

Esta é a segunda liberação de recursos do Cheque Mais Moradia efetuada pelo governo estadual. O valor do convênio será integralizado em quatro etapas, de acordo com a execução da obra. A contrapartida em Cheque Mais Moradia é de R$ 20 mil por unidade habitacional.

Ao longo dos últimos sete anos, Goianésia tem recebido diversos investimentos do governo estadual na área de habitação. No ano passado, a cidade recebeu 494 unidades construídas no Residencial Ipês com contrapartida do Cheque Mais Moradia, em parceria com o programa federal Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e a prefeitura, somando investimento total de mais de R$ 38 milhões, sendo R$ 9,8 milhões deles do Governo de Goiás.

Além do Residencial Jardim do Cerrado, por exemplo, o município já tem previstos ainda mais de R$ 2 milhões do programa Cheque Mais Moradia para construção de outras 101 unidades habitacionais no Setor Sul. A liberação está em andamento. Na soma de novas unidades habitacionais viabilizadas por meio de parcerias do Governo de Goiás com as esferas municipal e federal, Goianésia tem garantidas 1.096 novas unidades habitacionais.

Também em processo de liberação, em outro convênio com o município, 500 famílias da cidade receberão em breve recursos na modalidade Reforma, para realização de melhoria em suas moradias. Na área de regularização fundiária, o programa Casa Legal trabalha com 725 imóveis em Goianésia. Desta soma, já foram entregues 358 escrituras, gratuitamente. São três bairros sendo atendidos pela Agehab com o programa Casa Legal: Jardim Esperança, Bairro Amigo e Covoá.

Quadra poliesportiva

O governador, junto com a secretária de Educação, Cultura e Esporte de Goiás, Raquel Teixeira, inaugura também na quinta-feira (6), uma quadra poliesportiva na Escola Estadual Luiz Gonzaga Sobrinho, localizada na região Central de Goianésia. Serão entregues também vários kits esportivos contendo bolas, redes e uniformes.

A escola atende 260 alunos do 6º ao 9º ano nos turnos matutino e vespertino. Segundo o subsecretário regional Honorival Fagundes, as crianças estão ansiosas para usar a quadra, que começou a ser construída em 2016. “Estive na unidade na semana passada e vários deles me pediram para liberar o espaço logo. Eles estão muito animados para começar a praticar esportes, que é fundamental para o desenvolvimento físico e comportamental deles”, afirmou.

Ainda durante o evento, será assinada uma ordem de serviço para a construção de mais uma quadra nos mesmos padrões na Escola Estadual Presidente Costa e Silva, também em Goianésia. A previsão de entrega é para este ano. Ao todo, seis obras de reforma e construção de escolas e quadras estão em andamento no município que tem mais de 60 mil habitantes.