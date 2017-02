Marconi e Vitti assinam protocolo para investimento de R$ 500 milhões em Goiás

Em Abu Dhabi, governador e presidente da Assembleia Legislativa assinaram documento com a gigante do setor de armamentos Caracal

Nesta terça-feira (28/2), terceiro dia de trabalho da missão goiana ao Oriente Médio, o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) assinou protocolo de intenções entre o Governo de Goiás e a gigante de armamentos Caracal. O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e integrante da comitiva, José Vitti (PSDB), assinou o documento como testemunha. A cerimônia aconteceu em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes.

A empresa pretende construir fábrica de rifles e fuzis em Goiás e disputar o mercado com a Taurus. Hamad Al Almeri, CEO da Caracal International, disse que os investimentos iniciais serão de 100 milhões de reais, podendo chegar a 500 milhões de reais em 10 anos.

Na assinatura do protocolo, Vitti destacou a boa relação entre o Executivo e o Legislativo em Goiás. De acordo com o tucano, o bom relacionamento entre os poderes garante segurança aos investidores. Acompanhando o governador, o presidente da Alego também participou em Abu Dhabi de rodada de negociação com a direção do Fundo Soberano de Investimentos Mubadala.