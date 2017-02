Marconi e prefeitos vão à Brasília em busca de verbas para CMEIs

Governador e secretária de Educação estiveram reunidos nesta quinta-feira (16) com o ministro Mendonça Filho

O governador Marconi Perillo (PSDB), a secretária de Educação Raquel Teixeira e os prefeitos dos dez maiores municípios goianos ou seus representantes se reuniram na tarde desta quinta-feira (16/2) com o ministro da Educação Mendonça Filho, na sede do Ministério da Educação, em Brasília, em busca de ajuda para o custeio de CMEIs em atividades nessas cidades.

O encontro é o desdobramento da reunião que o governador teve com os prefeitos no último dia 2, quando foram debatidas medidas de fortalecimento do Ensino Público Infantil por meio do Programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI).

À época, Marconi anunciou sua proposta de realizar parcerias para a construção de creches e reduzir o déficit de vagas nas unidades destinadas às crianças e trabalhar para conseguir verbas federais para ajudar no custeio das unidades de atendimento.

Denominado Aliança Municipal pela Competitividade, a articulação lançada em Goiânia visa aumentar a oferta de vagas em creches municipais, construir novas unidades, reduzir desperdícios e cuidar da manutenção diária dos prédios onde as escolas municipais estão instaladas.

Após a reunião em Brasília, a secretária da Educação contou que o ministro se dispôs a financiar um Seminário Internacional e algumas publicações que a pasta precisa fazer. Sobre a demanda da Educação Infantil, Raquel informou que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação já está analisando caso a caso os gargalos de infraestrutura, de custeio e pedagógicos nos Estados.

“O que queremos é dar um impulso para que Goiás possa melhorar substancialmente a sua posição em relação à educação infantil. A desigualdade no Brasil se estabelece ali, quando crianças de famílias ricas têm acesso a uma educação infantil de qualidade e que vão sendo construídas habilidades e competências que criam uma desigualdade muito grande”, analisou Raquel.

A secretária também adiantou que estão sendo estudadas parcerias com a iniciativa privada para a compra de vagas em creches particulares nos moldes das existentes em Brasília. “Esse é um caminho apontado. Vamos agora discutir com os prefeitos diferentes formas de gestão”, salientou.

Prefeitos

Presente à reunião, a prefeita Sônia Chaves de Novo Gama afirmou que a maior dificuldade dos prefeitos não é a construção dos CMEIs e, sim, a sua manutenção. “Saímos daqui com a convicção de que seremos ajudados. Todos os municípios passam por grandes dificuldades. A manutenção dos CMEIs requer alto grau de investimento das prefeituras”, disse.

O prefeito de Aparecida de Goiânia, que também acompanhou o governador na audiência com o ministro, concorda com sua colega do Entorno. “Todos nós entendemos que a construção é uma parte importante, mas o custeio dos CMEIs é muito complicado, dispendioso. Acredito que após essa reunião chegaremos a uma solução que beneficie os municípios”.

O governador Marconi Perillo disse que o Estado também quer recursos para a construção de creches e não só para a manutenção das unidades já existentes. “Nós temos um déficit de CMEIs. A construção das unidades é de responsabilidade dos prefeitos. Mas o governo do Estado está ajudando as prefeituras. Estamos ajudando não só para a construção mas para a contratação de professores e custeio”, anunciou.

Marconi disse que continuará trabalhando com o intuito de conquistar recursos federais para investir na educação em Goiás. “Se quisermos uma boa educação para o País temos de investir na pré-escola e na criança. Portanto, apesar de não ser de nossa responsabilidade, nós estamos colaborando para buscar a redução significativa desse déficit”, disse.