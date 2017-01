Marconi e Iris se encontram em audiência nesta sexta (20/1)

Governador recebe prefeito de Goiânia no Palácio Pedro Ludovico Teixeira para discutir parcerias

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), recebe, na manhã desta sexta-feira (20/1), o prefeito de Goiânia, Iris Rezende (PMDB), para reunião no Palácio Pedro Ludovico Teixeira. O objetivo do encontro é discutir parcerias entre o governo e a gestão municipal.

Desde o começo do ano, o tucano tem recebido prefeitos de todas as regiões do estado para ouvir as demandas dos novos mandatários. Até hoje, mais de 100 já estiveram no palácio, incluindo, o de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB).

Em virtude da pauta extensa, a audiência deve ocupar toda a manhã. Esta é a primeira vez que os adversários políticos se encontram após a posse. Iris e Marconi já disputaram três eleições ao governo de Goiás e, como aconteceu antes, asseguram que vão manter postura republicana.