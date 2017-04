Marconi e empresários lançam pedra fundamental de indústria de armas em Anápolis

​​Multinacional vai investir R$ 500 milhões e gerar mais de 1,2 mil empregos em Goiás

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB) e o CEO da Caracal International, Hamad Salem Al Almeri, lançaram nesta segunda-feira (10/4), em Anápolis, a pedra fundamental para a construção da primeira filial no Brasil da Caracal Internacional. A empresa, que fabrica pistolas, metralhadoras e rifles, tem sede Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, e possui filiais na Alemanha, África, e também nos Estados Unidos. ​

A empresa vai investir, ao longo de 10 anos, R$ 500 milhões, e gerar 1.250 empregos, entre postos diretos e indiretos.​ ​Marconi contou como iniciou as tratativas para trazer a empresa para o Brasil, após receber Hamad Salem em Goiás, ano passado.

“Estabelecemos os protocolos de intenções. Em seguida, ele conheceu o Distrito de Anápolis e gostou muito. Percebeu a importância estratégica de Anápolis para o Brasil e para a América Latina (AL), e também conheceu as rodovias, ferrovias, Distrito Industrial, Aeroporto de Cargas, a localização do centro geográfico da AL”, contou.

Na missão comercial empreendida ao Oriente Médio, em fevereiro deste ano, Marconi conheceu as instalações da empresa Abu Dhabi: “Fui à Indústria Caracal para ver o que está sendo produzido, com a qualidade com que estão sendo produzidos esses produtos lá. Confesso que saí entusiasmado e confiante, em relação ao que estamos fazendo aqui hoje”.

Com auxílio de um tradutor, Hamad Salem agradeceu o governador Marconi Perillo. “É uma honra poder estar aqui com o senhor e com todas essas pessoas para começar a missão da Caracal Brasil. Escolhemos o Brasil porque é o hub (polo) na América Latina. Vamos exportar nossos produtos para a AL”, contou o CEO da empresa. Ele afirmou que a instalação em Goiás já chama atenção do mercado bélico. “Participamos de uma feira de defesa e armamento no Rio de Janeiro e, desde já, é possível ver toda atenção do público para a Caracal Brasil”.

Transferência de tecnologia

Sócio da Caracal Brasil, Paulo Humberto Barbosa afirmou que a empresa inicia em Goiás “uma nova era” e que receberá a transferência de tecnologia dos produtos fabricados pela empresa. Outro sócio brasileiro da Caracal Brasil, Augusto de Jesus Delgado Júnior ressaltou a visão do governador Marconi Perillo em sempre atrair novos investimentos para Goiás.

“A Caracal Brasil estará presente hoje no estado de Goiás, promovendo a abertura de um grande parque bélico. Vamos quebrar um paradigma e redefinir a questão da segurança nacional, em termos de armamento bélico”, planejou.

Presentes na solenidade, os deputados federais Jovair Arantes (PTB) e Alexandre Baldy (Podemos) citaram Marconi em seus discursos, imputando à capacidade política e de gestão do governador o fato de Goiás estar à frente dos demais estados brasileiros na retomada do crescimento.

“O governador nunca deixou de buscar para Goiás a produção e a autoafirmação de um Estado que cresce absolutamente diferente de outros estados brasileiros. Estamos com uma crise intensa no Brasil todo e Goiás tenta sair da crise trabalhando, produzindo, mostrando para o País e ao seu povo que nós podemos mais, sem chorar o leite derramado”, afirmou Jovair.

“A Caracal vai produzir aqui, em Anápolis, graças ao esforço do governador Marconi Perillo, à sua visão dinamista, vanguardista, de buscar investimento, que gera emprego, renda e progresso”, complementou Baldy.

Participaram da solenidade o prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), o Coronel Mendonça, da Brigada de Operações Especiais do Exército; o presidente da Fieg, Pedro Alves de Oliveira; o secretário-chefe do Gabinete de Gestão de Assuntos Internacionais da Governadoria, Isanulfo Cordeiro; e também superintendentes da SED, e autoridades de Anápolis.

Marconi anuncia ampliação da produção da Hyundai

Na solenidade de instalação da Caracal, o governador Marconi Perillo anunciou, ainda, que participou de reunião, nesta segunda-feira (10/4), em São Paulo, com o presidente da Hyndai/Caoa, ocasião em que o executivo da empresa anunciou a ampliação da produção em Anápolis.

“Temos trabalhado para que essa indústria amplie as instalações, provavelmente trazendo uma indústria chinesa de montagem de automóveis. Mas ele adiantou que conseguiu autorização com a Hyundai sul-coreana para fazer mais veículos e, principalmente, produzir o New Tucson e outras linhas de montagem para gerar mais empregos aqui”, declarou sob aplausos.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, comemorou a notícia: “A chegada de uma nova linha de montagem da Caoa vai aumentar a quantidade de empregos para nosso município. A felicidade maior vem no momento em que o empresário como nosso querido Caoa, mostra que estamos no caminho certo, no caminho do crescimento.”