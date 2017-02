Marconi e comitiva goiana participam da maior feira de alimentos do Oriente Médio

Em Dubai, governador de Goiás apresentou a força do comércio goiano e a ampla cartela de exportações goianas

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e a delegação goiana abriram o segundo dia de missão oficial nos Emirados Árabes, em Dubai, na GulFood — a maior feira de alimentos do Oriente Médio.

O tucano-chefe participou de reuniões e conversas com empresários e dirigentes do setor alimentício da região, mostrando “a força do comércio goiano” e a ampla cartela de exportações do estado de Goiás.

A feira em Dubai reúne mais de 160 países onde circulam mais de 90 mil compradores, e apresenta também com ampla variedade de comidas e bebidas. “Os grandes negócios do mundo sobre alimentos e produção acontecem aqui nesta feira e temos a chance de colocar Goiás na rota deste mercado gigante e que movimenta muitos recursos”, disse o governador.

A importação de alimentos no mundo árabe cresce progressivamente. Em 2015, foram cerca de US$ 90 bilhões. “Trata-se de um mercado em amplo crescimento e tivemos a chance de mostrar que Goiás tem muito a oferecer, com produtos de qualidade, commodities e alimentos”, completou.

Do Brasil, as nações do Oriente Médio e Norte da África importaram o equivalente a US$ 8,6 bilhões em alimentos em 2015. Os principais itens vendidos pelo país para aquela região foram carne, açúcar e cereais.

Potencialidades

Marconi Perillo e a comitiva prosseguem com a Missão Comercial no Oriente Médio nesta terça-feira de Carnaval (28 de fevereiro). Após a visita de trabalho à Feira de Alimentos de Dubai, o governador, auxiliares e empresários voltam para Abu Dhabi. Marconi vai apresentar em seminário as potencialidades da economia de Goiás para empresários dos Emirados Árabes Unidos.

Na abertura da agenda de trabalho da Missão Comercial do governo de Goiás ao Oriente Médio, o governador ouviu no domingo mensagens de confiança de investidores de Abu Dhabi na recuperação da economia do Brasil e proposta de estreitamento das relações comerciais entre o emirado e o Estado de Goiás. Marconi e a delegação goiana cumpriram agenda de reuniões em Abu Dhabi, que tiveram como assuntos de destaque a economia do agronegócio, inovação tecnológica e investimentos em energias renováveis.

Eles se reuniram com dirigentes e investidores do Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), o maior fundo soberano do mundo, com patrimônio acumulado de mais de US$ 1 trilhão. Por mais de 1 hora e 20 minutos, o governador conversou com o diretor-executivo do ADIA, Khalifa Matar Almheiri, sobre as potencialidades da economia de Goiás, apresentando possibilidades de investimentos.

Marconi relatou ao gestor do fundo soberano a situação em que se encontram as economias goiana e brasileiras, além de fornecer dados sócio-econômicos de Goiás que possam viabilizar, num futuro breve, investimentos em infraestrutura e saneamento básico. Entre as prioridades do Governo de Goiás para a captação de investimentos privados está a construção do trem de passageiros Goiânia-Brasília.

Os dirigentes do ADIA ficaram impressionados com a localização geográfica estratégica de Goiás no Brasil e na América do Sul e com as potencialidades econômicas do Estado, que foi campeão na geração de empregos nos últimos dois anos. A direção do fundo soberano ficou de analisar os projetos apresentados pela delegação goiana e deve realizar visita de prospecção ao Estado ainda neste ano.

“A reunião estava prevista para durar 30 minutos e conversamos por mais de uma hora. Eles se mostraram interessados em conhecer nosso estado”, disse o governador.