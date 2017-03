Marconi diz que decisão sobre o concurso público de delegado será técnica

Governador diz que a questão de se vai ou não anular o concurso vai depender das análises técnicas

O governador Marconi Perillo (PSDB) afirmou, nesta terça-feira (14/3), que a questão referente ao cancelamento do concurso para delegado substituto no Estado, por suspeita de fraude no processo seletivo, será resolvido pela área técnica e que só foi descoberto por causa da eficiência da polícia goiana.

“Esse assunto será examinado tecnicamente pelos que estão organizando o concurso. Foi a nossa polícia, nossos delegados, nossos agentes que conseguiram desbaratar essa quadrilha que estava tentando fraudar um concurso sério para delegado de polícia. A polícia goiana é uma polícia excelente, tem atuado em diversas frentes”, afirmou o governador.

Marconi lembrou que a questão do cancelamento será técnica: caso seja comprovado que ele foi contaminado por essa fraude, será anulado imediatamente. (Informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)