Marconi discute questões da conjuntura brasileira com prefeito de Ribeirão Preto

Os dois falaram de experiências administrativas e políticas e de projetos de suas gestões; Marconi manteve contato também com o presidente da Agrishow

O governador Marconi Perillo (PSDB) foi recebido na tarde desta sexta-feira (20/1), pelo prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira (PSDB). Marconi, que está em seu quarto mandato à frente do governo goiano, fez da visita ao amigo e colega de partido um momento de discussão sobre administração e a conjuntura política brasileira da atualidade.

O governador e o prefeito falaram sobre administração pública e dos desafios enfrentados com a redução de receitas do setor público ao mesmo tempo em que ocorre aumento de demanda em função da crise econômica. Mas também falaram de como estão encaminhando as soluções.

Marconi desejou a Duarte Nogueira uma boa administração, já que ele assumiu o cargo no último dia 1º de janeiro, e também convidou o prefeito a visitar Goiás e conhecer de perto projetos do governo principalmente nas áreas de Saúde e Educação.

“Farei questão de visitá-lo para conhecer as medidas implementadas e os resultados obtidos”, afirmou Nogueira. Marconi disse que também aceitará as boas ideias que Ribeirão Preto poderá oferecer. “Não vejo outro caminho que não seja a profissionalização do setor público”, comentou.

Ele disse ao prefeito de Ribeirão Preto que fez no Estado um segundo ajuste (o primeiro ocorreu no final de 2014). “Agora, reduzimos em 1.400 os cargos comissionados e em mais 30% as funções gratificadas”, observou. Outra medida adotada por Perillo foi a redução da folha do funcionalismo, de 56% para 54% da arrecadação, dentro o limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. “Fizemos uma emenda à Constituição do Estado”, explicou.

Marconi aproveitou a ida a Ribeirão Preto para visitar também o presidente da Agrishow, Maurílio Biaggi Filho, com quem conversou sobre o agronegócio brasileiro, único setor que tem respondido bem à crise econômica do país. Nos dois encontros, Marconi esteve acompanhado do secretário de Articulação Política, Sérgio Cardoso.