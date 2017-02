Marconi defende redução dos juros como mecanismo para geração de empregos

Em anúncio de medidas para o desenvolvimento do turismo em Goiás, governador se disse otimista quanto aos rumos da economia em 2017

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), disse estar otimista com os rumos da economia do Brasil em 2017, mas observou que somente uma “queda consistente” na taxa básica de juros (Selic) será capaz de promover uma aceleração na criação de novos empregos.

Marconi afirmou que, apesar de os indicadores já mostrarem um horizonte de recuperação do crescimento do país, o desafio de gerar empregos exige medidas mais enérgicas.

“Defendo a redução dos juros para que possamos criar mais empregos. Com os juros altos como ainda estão não teremos condições de acelerar a criação de novos postos de trabalho. Esse é o maior desafio que o Brasil tem de enfrentar”, explicou.

Em entrevista coletiva ao lado das entidades que compõem o Trade Turístico do Estado, o tucano afirmou estar “bastante preocupado com a geração de empregos”, que ainda deverá levar um certo tempo.

“A economia cresce entre 0,5% e 1% [índice anualizado], mas só daqui um ano pra frente é que ela começa a viabilizar os empregos. O que mais me anima é a perspectiva de que vamos ter uma boa queda nos juros. Os juros atrapalham tudo, encarecem a dívida dos estados, dos municípios, de quem precisa do crédito. Todo mundo perde e as pessoas ficam meio tímidas pra investir”, completou.

Marconi reconheceu a vontade política da equipe econômica do governo do presidente Michel Temer (PMDB) no sentido de contornar a crise, mas ressaltou que esse crescimento precisa ser sustentável, amparado por reformas estruturantes, como por exemplo, a tributária.

“Se não fizer a reforma tributária também não vai adiantar esse esforço. A PEC dos Gastos foi aprovada e isso é importante porque o grande problema do Brasil é esse círculo vicioso. O Brasil depende de capital externo pra financiar o déficit. Se você não aprova uma reforma agora, não vai deixar de depender de dinheiro de fora”, destacou.

Medidas aqui

Marconi Perillo afirmou que vai terminar o governo “razoavelmente com as contas equilibradas”, destacando o ajuste fiscal nas contas públicas realizado desde 2015. Ele afirmou que nem todas as medidas dependem dos governadores e que em muitas situações, as decisões vêm de cima, em referência ao Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que fixa o teto de gastos também em nível estadual, uma exigência para que os estados recebessem os recursos advindos da repatriação. “Fizemos e estamos fazendo tudo o que podíamos fazer para equilibrar as contas do Estado”, disse

O governador citou como exemplo o déficit no sistema previdenciário estadual, que chegava a R$152 mihões por mês, cerca de R$ 2 bilhões ao ano – para pagar os servidores aposentados – 40 mil. Foi o que motivou o aumento da taxa de contribuição de 13,25% para 14,25%. “Imagine R$ 2 bilhões investidos em infraestrutura, turismo. Se continuarmos aposentando as pessoas com 40 anos de idade, essa conta não vai fechar”, finalizou.