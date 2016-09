Marconi defende que candidatos têm que ter brilho próprio e não podem fugir do debate

Governador de Goiás lembrou suas experiências eleitorais para justificar participação discreta nas eleições municipais de 2016

Marcada para a próxima quarta-feira (14/9) a participação do governador Marconi Perillo (PSDB) na campanha do candidato à Prefeitura de Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB), deve ser discreta. Segundo o governador, apesar de oferecer todo o apoio ao candidato, que tem como vice o vereador Thiago Albernaz (PSDB), “quem ganha eleição é o candidato”.

Em entrevista coletiva no Palácio das Esmeraldas na manhã desta segunda-feira (12/9), Marconi ressaltou que “o mais importante são as propostas do candidato, seu histórico e sua capacidade de articulação”. Ao comentar sua experiência em eleições passadas, o governador avaliou que para que a campanha seja vitoriosa é fundamental o preparo do candidato e destacou ainda a importância da participação em debates.

“Se o eleitor confia no candidato ele ganha, se não confia, não adianta querer se encostar nesse ou naquele líder. Quem tem que convencer, ter estrela e brilho para ganhar a eleição é o candidato. Na campanha de 2014, por exemplo, enfrentei todos os debates, em entrevistas, encarei de frente os temas mais delicados, e as pessoas se convenceram que o nosso trabalho deveria continuar e continuamos. Tive a maior vitória das minhas quatro eleições para governador.”

Quando questionado sobre sua participação na campanha do candidato que recebe o apoio do PSDB em Goiânia, Marconi foi categórico ao afirmar que Vanderlan Cardoso tem seu total apoio, mas não cabe a seu cargo uma participação efetiva na campanha. “Eu sempre digo que não é papel do governador entrar e participar efetivamente de campanha eleitoral. Vou fazer uma participação que vai ser na próxima quarta-feira, fora do meu horário de expediente. Estou convidando meus amigos, nossos companheiros para estarem junto com Vanderlan e vou pedir o apoio de todos eles, mas essa vai ser minha participação”, sentenciou.

Sobre a evolução de Vanderlan Cardoso nas últimas pesquisas para as eleições em Goiânia, Marconi avaliou como um crescimento “sustentável”, já previsto pela equipe de campanha. “No tracking de campanha, que é realizado todos os dias, nós já tínhamos avaliado esse cenário de evolução. Aliás, no último tracking que fizemos, no último sábado (10/9), Vanderlan já aparecia com 28 pontos percentuais, ante 37 do primeiro colocado”, completou.