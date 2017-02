Marconi dá início a missão comercial no Oriente Médio

Governador visitará entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março os Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Intuito da viagem é atrair investimentos para Goiás

O governador Marconi Perillo (PSDB) embarcou, na tarde desta sexta-feira (24/2), para o Oriente Médio, onde vai liderar sua 10ª missão comercial na atual gestão, acompanhado por secretários estaduais e empresários goianos. Ele cumprirá agenda do dia 26 de fevereiro (domingo) ao dia 2 de março (quinta-feira), nos Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita. Em ambos os países, Marconi participará de encontros com autoridades políticas e empresariais.

A agenda oficial da missão começa no domingo (26) nos Emirados Árabes, em Abu Dhabi. O governador cumprirá, neste dia, três agendas: conhecerá o Abu Dhabi Chamber of Commerce, se reunirá com o gestor do Fundo Soberano de Investimento ADIA, e conhecerá, também, em Masdar City, o Masdar Institute – instituto de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias na área de energia, logística e produção de alimentos.

No segundo dia, segunda-feira (27), cumprirá agenda em Dubai. Ele visitará o Porto e a Zona Franca da cidade portuária Jebel Ali. Em seguida, irá a Gulfood, a maior feira de alimentos do Oriente Médio. Na agenda, está confirmada a participação de representantes das empresas São Salvador Alimentos, JJZ Alimentos, e Milhão. Ainda na Gulfood, conhecerá a Dubai Exports, onde terá encontro com o diretor Abdelrahman Al Hosani.

Na terça-feira (28), Marconi ministrará o Seminário de Promoção de Investimentos no Estado de Goiás em Abu Dhabi, no Jumeirah at Etihad Towers. Ele abordará o tema: Economia e Investimentos em Goiás. Em todas as missões comerciais o governador tem promovido esse seminário para apresentar, de forma detalhada, os números relativos ao desempenho econômico do Estado. Mais tarde, ele assinará protocolo de intenções para instalação de uma fábrica da Caracal, empresa bélica dos Emirados Árabes. Depois, visitará a sede da Caracal.

No dia 1º de março, inicia a agenda na Arábia Saudita. Ele se encontrará com o diretor do KSA Capital, Abdullah Al-Hobayb, e com o CEO da Holding /Private Equity ABDULAZIZ ALSAGHIR, Abdul Aziz Al Saghir. No último dia da missão, o governador visita o príncipe Muqrin Bin Abdul Aziz Al Saud. Em outubro do ano passado, empresários goianos e representantes do Governo de Goiás realizaram missão comercial aos Emirados Árabes Unidos.

À época, o príncipe de Abu Dhabi afirmou que iria se empenhar para abrir canais de negociações entre empreendedores daquele país e do Estado. “Temos as pessoas certas para as oportunidades”, disse ele ao secretário de Desenvolvimento Econômico (SED), Luiz Maronezi, com quem tratou sobre o tema. O príncipe afirmou à delegação goiana que daria todo o apoio necessário para implantação de uma unidade da Caracal International LLC em Goiás.