Marconi cumprimenta Lúcia Vânia pela presidência da Comissão de Educação do Senado

Governador disse que a escolha é justa e contempla o competente trabalho da senadora a favor da Educação

O governador Marconi Perillo (PSDB) manifestou, na tarde desta terça-feira (14/3), contentamento pela eleição da senadora goiana Lúcia Vânia (PSB) para presidência da Comissão da Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado, uma das mais importantes da Casa. Marconi telefonou para a parlamentar e a cumprimentou pela eleição unânime.

Por meio das redes sociais, ele registrou que a senadora é merecedora do posto e vai desempenhar excelente trabalho. “A escolha é altamente justa e vem coroar o competente trabalho de Lúcia a favor da Educação e das questões sociais. Tenho convicção que a senadora goiana vai desempenhar esta função com extrema competência e colaborar para o avanço da Educação no Brasil”, afirmou na postagem.

A eleição ocorreu por aclamação, na manhã desta terça-feira (14). Lúcia Vânia será a presidente da CE no biênio 2017/2018 e contará com o senador Pedro Chaves (PSC-MS) na vice-presidência.

Ela afirmou, em entrevista à Agência Senado, que o colegiado buscará estreitar o debate com o Ministério da Educação e analisar os planos da Pasta. Disse que a comissão acompanhará de perto o orçamento para a área, tendo em vista a vigência da lei que limita os gastos públicos, com o intuito de que a Educação não seja prejudicada.

Lúcia Vânia destacou que a pauta da educação para esse período será intensa, com o acompanhamento de mudanças estruturais no ensino, previstas no Plano de Desenvolvimento da Educação, com a participação articulada entre a União, estados e municípios para melhorar a qualidade do ensino básico.

Entretanto, na visão da senadora, a maior tarefa da comissão será acompanhar o orçamento no primeiro ano depois da vigência Emenda Constitucional (EC 95) do limite de gastos públicos. O desafio do colegiado, segundo ela, será preservar os recursos destinados ao setor. (Informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)