Marconi confirma para 2017 restauração da GO-174 entre Rio Verde e Montividiu

Por determinação do governador Marconi Perillo, a obra de restauração da GO-174, no trecho de 55 quilômetros entre Montividiu e Rio Verde, já em andamento, tem previsão de conclusão ainda pra 2017.

Os trabalhos de construção do Anel Viário, anexo à rodovia, que deve desviar o tráfego de caminhões nas vias urbanas de Rio Verde, deverão ser concluídos em 2018.

Em ritmo intenso, a obra, que receberá investimentos de R$ 59,9 milhões, vai contar com 25 quilômetros de terceira faixa, com objetivo de tornarem mais seguras as ultrapassagens na rodovia.

O trecho, que concentra boa parte do tráfego para o escoamento da safra de grãos da região Sudoeste de Goiás, terá camada dupla de massa asfáltica, com oito centímetros de espessura. Também serão executadas as sinalizações horizontal e vertical.

