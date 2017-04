Marconi busca recursos para construção do contorno viário de Goiânia no BNDES

Governador também buscou linhas de financiamento para obras da Saneago, resíduos sólidos e energia solar

O governador Marconi Perillo (PSDB) se reuniu, na tarde desta sexta-feira (7/4), na sede do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), no Rio de Janeiro, com a presidente da instituição, Maria Silvia Bastos Marques, para discutir linhas de financiamento visando a construção do contorno viário de Goiânia, na BR-153, saindo de Hidrolândia, passando por Aparecida de Goiânia e Senador Canedo e indo até próximo ao posto da Polícia Federal, na saída para Anápolis.

Ele propôs linhas de crédito para financiar também obras da Saneago, projetos para tratamento de resíduos sólidos e na área de energia solar. Acompanharam a audiência os prefeitos de Hidrolândia, Paulo Sérgio de Rezende (PSDB); de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (PMDB); e de Senador Canedo, Divino Lemes (PSD); o presidente da Saneago, Jalles Fontoura, o secretário Vilmar Rocha (Secima) e o representante da Prefeitura de Goiânia, Samuel Almeida.

Marconi e a presidente do BNDES conversaram sobre a disponibilidade das linhas de financiamento, possíveis taxas e condições de pagamento. Ele ressaltou que a obra do contorno viário é extremamente importante para desafogar o trânsito no perímetro urbano da BR-153, dentro de Aparecida de Goiânia e de Goiânia.

O contorno viário descongestionará o trânsito da BR-153 no trecho entre Hidrolândia (a dois quilômetros de Aparecida de Goiânia), e a Polícia Rodoviária Federal, saída para Anápolis. Ele terá 42 quilômetros de extensão em pista dupla e iluminada.

A concessionária responsável pela obra, Triunfo Concebra, solicitou financiamento do banco para realizá-la. Em 2014, o governo iluminou todo o trecho do perímetro urbano de Aparecida e de Goiânia, com investimento superior a R$ 5 milhões. Os prefeitos presentes na reunião destacaram que o contorno viário é muito importante para Goiás, principalmente para a Região Metropolitana de Goiânia, composta pelas cidades que representam.

O governador tratou ainda da possibilidade de linhas de financiamento para obras para Saneago, resíduos sólidos e energia solar. Nessa semana, ele anunciou R$ 50 milhões para financiamento de projetos de energia solar no Estado, pelo programa Goiás Solar. O intuito é buscar, por meio das linhas de crédito, um aporte maior de recursos para o Programa Goiás na Frente, para execução dessas obras.