Marconi autoriza concurso público para 2 mil novas vagas na Polícia Militar

Pelas redes sociais, governador de Goiás também disse que os aprovados no outro concurso da área de segurança pública serão chamados a partir de agosto

O governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), anunciou nesta quarta-feira (10/5) a autorização de novo concurso público para aumentar o efetivo da Polícia Militar do Estado de Goiás.

Segundo o governador, a decisão foi tomada após reunião com os secretários de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP-GO), Ricardo Balestreri, da Fazenda, Fernando Navarrete, da Casa Civil, João Furtado, e o secretário de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) , Joaquim Mesquita.

“Após avaliação global da situação fiscal, financeira e social por que passa Goiás e o Brasil e também atendendo solicitação da base aliada, resolvi autorizar abertura de novo concurso público para admissão de 2 mil vagas na Polícia Militar, incluindo autorização da PEC dos Gastos”, disse Marconi.

As novas vagas se somam às criadas por recente concurso realizado na área da segurança pública que abriu 3,5 mil novos postos, sendo 2,5 deles destinados à PM. Segundo o governador, os aprovados por este primeiro certame serão admitidos a partir de agosto.

Com o novo concurso, serão ao todo 4,5 mil novos policiais militares em Goiás. “Esses novos PMS certamente serão fundamentais para garantir a segurança pública na nossa capital e no interior do Estado”, comemorou.