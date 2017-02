Marconi assina contratos de mais 4 mil Bolsas Universitárias

Governo anunciou também anunciou a abertura de processo de inscrição para mais 10 mil bolsas e programa já chega a 170 mil universitários

O governador Marconi Perillo (PSDB) e a primeira-dama e presidente de honra da OVG, Valéria Perillo, entregaram nesta quarta-feira (15/2), em solenidade no Centro de Convenções de Goiânia, 4 mil novas Bolsas Universitárias a estudantes do ensino superior. O governador também anunciou a abertura de processo de inscrição para mais 10 mil bolsas, que serão viabilizadas no segundo semestre deste ano.

O diretor regional dos Correios em Goiás, Adiel Macedo, convidou o governador e a primeira-dama para lançarem oficialmente o selo comemorativo aos 18 anos do programa Bolsa Universitária. Ao discursar, Adiel revelou à plateia que, 14 anos atrás, era bolsista da OVG.

Outra participação ilustre foi do estudante João Victor, que acaba de ser aprovado para o curso de Design na PUC Goiás. Cadeirante e portador de necessidades especiais, ele discursou para a plateia de dezenas de outros alunos e foi aplaudido de pé pelos demais beneficiados do programa. “Tenham fé e esperança, como eu estou tendo”, discursou o estudante, para quem a Bolsa Universitária é um incentivo que “lá na frente a gente vai ser muito mais”.

A primeira-dama Valéria Perillo saudou os estudantes, ressaltando que a Bolsa Universitária é fundamental não apenas para a formação acadêmica deles, mas para a inserção no mercado de trabalho, além das contrapartidas que ressaltam gestos humanitários como doar sangue e trabalhos filantrópicos.

Participaram da solenidade também o vice-governador José Eliton, os deputados estaduais Lucas Calil, Charles Bento e Eliane Pinheiro, os reitores da PUC Goiás, UniAnhanguera, Alfa e IFG, diretores da Fasam, Universo, Unifan, Ubra de Itumbiara e Faculdade Católica Anápolis, além de centenas de bolsistas, que lotaram ao auditório do Centro de Convenções.