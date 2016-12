Marconi: “As redes sociais ajudaram o governo a tomar decisões corretas”

Mensagem de fim de ano traz resume de ações durante essa gestão e agradece o apoio dos internautas: “uma grande rede de amigos que fizemos”

O governador Marconi Perillo (PSDB) postou, na tarde desta sexta-feira (23/12), nas redes sociais um vídeo em que faz um resumo das principais ações de sua gestão e agradece aos mais de 300 mil seguidores pela interação na mídia digital. “As sugestões e as críticas de vocês ajudaram o governo a tomar as decisões corretas nas horas certas”.

Na mensagem de agradecimento, Marconi fala de amizade e do apoio de toda a rede de amigos num ano de dificuldades. “2016 foi um ano de grandes turbulências, mas também de superação. As crises sempre trazem oportunidades”, afirmou.

“Trabalhamos muito para, apesar da crise econômica, dar continuidade aos investimentos, no desenvolvimento econômico e principalmente no desenvolvimento humano das pessoas que vivem em Goiás”, disse o governador.

Para Marconi, o apoio “desta grande rede de amigos que fizemos aqui nas redes sociais foi imprescindível para entrega de obras e ações como o novo Renda Cidadã, Bolsa Universitária, o Credeq, o Estádio Olímpico, estradas novas e tantas outras”.

Nas redes sociais, (Facebook, Instagram e Twitter), Marconi possui mais de 300 mi seguidores e foi eleito o segundo governador mais influente na internet. “Vocês nos estimularam a seguir frente. Em nome do Governo de Goiás, agradeço”, finalizou. (Informações do Gabinete de Imprensa do Governador)