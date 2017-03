Marconi apresenta programa de privatizações a empresa saudita de investimentos

Governador e delegação estiveram na Abdulaziz Alsaghyir Holding, que promove investimentos em indústria, varejo, imóveis, construção civil e outras áreas

Em Riade, na Arábia Saudita, nesta quarta-feira (1º/3), o governador Marconi Perillo (PSDB), junto com a delegação da Missão Comercial do Governo de Goiás ao Oriente Médio, se reuniu com a direção da Abdulaziz Alsaghyir, companhia que atua no fortalecimento financeiro de diversas empresas ao redor do mundo.

Durante o encontro, Marconi apresentou as potencialidades da economia goiana, com destaque para o agronegócio e a indústria, e detalhou o programa de privatizações em andamento no Estado.

A comitiva goiana foi recebida por Nazar A. Alsaghyir, diretor de operações da empresa saudita. O executivo explicou que a companhia, criada em 2009, tem interesse prioritário por investimentos em indústria, varejo, petróleo e gás, imóveis, construção civil, comunicações, alimentação, programas de privatização e obras de infraestrutura.

Marconi afirmou que o Estado está aberto para investimentos estrangeiros voltados para o desenvolvimento da economia e da infraestrutura do Estado. Ele citou, entre outras prioridades, o trem da passageiros Goiânia-Brasília e o Aeroporto de Cargas de Anápolis. “Voltaremos em breve à Arábia Saudita para dar continuidade a essas conversações e as manteremos no Brasil através de nossas representações”, disse.

Mais cedo, o governador e a delegação estiveram em outras duas grandes companhias da Arábia Saudita: a ABB e a Artar. Ambas são responsáveis por investimentos em áreas estratégicas da economia regional e mundial.

Ao falar sobre a agenda no país, Marconi assinalou que essa é uma enorme conquista para a economia de Goiás, já que a Arábia Saudita é um país fechado, apesar de seus empresários e investidores estarem dispostos a celebrar parcerias internacionais.

“A decisão da Arábia Saudita de nos receber e nos apresentar para seus empresários e investidores mostra que o País está aberto para as conversações com o Governo de Goiás e com os empreendedores goianos”, ressaltou o governador. (Com informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)