Marconi anuncia R$ 300 milhões para manutenção de rodovias em 2017

Recursos serão do fundo constitucional criado recentemente pelo governo e vão garantir boas condições de trafegabilidade às rodovias goianas

Na manhã desta quarta-feira (28/12), o governador Marconi Perillo (PSDB) inaugurou a reconstrução dos 65 quilômetros da GO-210, trecho Goiandira-Nova Aurora-Corumbaíba. Durante o evento, o governador anunciou que no próximo ano, o governo disporá de R$ 300 milhões exclusivamente para a manutenção dos mais de 22 mil km de rodovias estaduais.

Os recursos virão de um fundo constitucional que substituirá o Fundo de Transportes. O caixa será formado com recursos provenientes do imposto sobre combustíveis e do Detran. A lei foi aprovada e já está em vigor. “Esse dinheiro será apenas para manutenção. A verba para reconstrução e novas pavimentações é outra”, salientou Marconi.

O governador disse esperar que ao final de 2017 todas as rodovias pavimentadas do Estado estejam em perfeitas condições. Ele declarou que ao inaugurar a reconstrução da GO-210 (Rodovia Estadual Hortêncio Carneiro de Pádua) cumpria o compromisso assumido com a região de que a obra seria entregue até o final do ano. Todos os prefeitos e lideranças políticas presentes nas solenidades, ocorridas na entrada das três cidades, testemunharam que o governador havia garantido que a Agetop, ao invés de tapar buracos iria reconstruir a rodovia.

“O senhor prometeu e cumpriu. Foi além ao ter sido o primeiro governador a entender que perímetro urbano também faz parte da rodovia. Hoje a GO-210, que atravessa a cidade, está toda recuperada e sinalizada”, disse o prefeito de Goiandira, Erick Marcus (PTB).

O prefeito eleito da cidade Odemir Moreira (PSDB) disse que “só quem usa a rodovia diariamente sabe a importância dessa obra. Tem gente que, por não ter o que fazer, fica dizendo que a obra é pequena, tem só 65 quilômetros. Pra quem precisa dela, é muita coisa”. O novo prefeito também informou que na audiência que terá com o governador em janeiro solicitará recursos para consolidar o Polo Industrial de Goiandira. “Se esta for sua reivindicação, pode contar comigo”, respondeu Marconi.

Odemir ainda agradeceu o governador por ter liberado, neste mês, duas parcelas da ajuda que o Estado tem dado ao Hospital Municipal. “O governador nos prometeu que antes de terminar o ano nos liberaria uma parcela. Foi além e nos deu R$ 100 mil, correspondente a duas parcelas, para aplicarmos no hospital”, salientou.

Também o prefeito reeleito de Nova Aurora, Vilmar do Carajá (PT), enalteceu a obra. “É necessário registrar que o governador realmente disse que faria a reconstrução e não apenas um tapa-buracos. A obra ficou ótima e todos nós só temos a agradecê-lo pela atenção e carinho à nossa região”, disse.

A audiência de Vilmar do Carajá com o governador está agendada para janeiro. “Vamos estabelecer uma nova aliança administrativa com o prefeito e ver quais as parcerias conseguiremos firmar”, explicou o governador.

Romário Vieira (PR), prefeito de Corumbaíba, que está no final de seu quarto mandato, disse que o governador “é homem de palavra, que cumpre aquilo que promete”, ao se referir ao compromisso de entregar a reconstrução da GO-210 antes do final de dezembro.

“Governar nessa época de crise, se a gente não tiver maturidade, criatividade, um pouco de inteligência e muita disposição para trabalhar, não dá conta. Os problemas relacionados à administração são grandes demais. Se a gente cochilar um minuto acaba por ter graves problemas”, discursou o governador no trevo de entrada de Goiandira.

Crise econômica

Marconi aproveitou o evento para comentar o momento econômico do país. O governador disse que tem enfrentado muitas dificuldades para vencer a crise. “Vencer essa crise não é fácil. O Brasil ficou mais pobre 8,5% em dois anos e três meses. Enquanto a China cresce até 10% todos os anos, o Brasil encolhe quase 10% em dois anos”.

“Apesar disso” – destacou – “em Goiás nós conseguimos o equilíbrio. Neste período em que sou governador, Goiás multiplicou sua riqueza por dez vezes. Tínhamos um PIB de R$ 17 bilhões, em 1998, e chegamos em 2014 a R$ 170 bilhões, além de termos multiplicado nossas exportações em 25 vezes”.

Marconi também lembrou que liderou o processo de discutir pacotes de austeridade para equilibrar as contas. Além disso, acrescentou que não se pode apenas cuidar da crise atual, mas sim pensar no futuro.

Por fim, disse estar terminando o ano com a sensação do dever cumprido. “É claro que eu tenho os meus defeitos, mas tenho também muitas qualidades, uma delas é de antever o problema e enfrentá-lo na hora certa. Esse é um mérito que nós temos. É pensar o Estado lá na frente para que não tenhamos os dissabores que outros estados estão tendo”, finalizou.