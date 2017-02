Marconi anuncia expansão do Passe Livre Estudantil para Anápolis e Rio Verde

Governador e secretário de Governo irão anunciar a ampliação do programa durante solenidade nesta quinta-feira

O governador Marconi Perillo (PSDB), juntamente com o secretário estadual de Governo, Tayrone Di Martino, irá anunciar nessa quinta-feira (9/2), no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, a ampliação do programa Passe Livre Estudantil para os municípios de Anápolis e Rio Verde.

De acordo com o Superintendente de Juventude da Secretaria de Governo, Leonardo Felipe de Souza, o projeto de Lei que autoriza a expansão já está pronto para ser enviado à Assembleia Legislativa.

“O projeto prevê a possibilidade de expansão do PLE para qualquer município goiano, desde que o Estado possua orçamento e a rede de transporte municipal possua a infraestrutura necessária, como a bilhetagem eletrônica, por exemplo”, informou.

Para Tayrone, a ampliação atende a uma justa reivindicação dos estudantes e representa o resgate de um compromisso do governo de Goiás com o interior do Estado. “O governador Marconi Perillo tem a sensibilidade de, neste momento de crise, orientar os recursos de que o Estado dispõe para programas que de fato podem transformar a vida dos cidadãos”, afirma o secretário.

“Facilitar o acesso à escola é uma medida de estímulo à educação e à formação, o único meio capaz de transformar a realidade social dos jovens”, acrescenta Tayrone.