Marconi anuncia estudo para redução da carga horária de servidores do Vapt Vupt

Governador informou que analisa mudança nas unidades para aumentar qualidade dos serviços prestados à população

Em mais uma edição do quadro “Governador Responde”, Marconi Perillo (PSDB) confirmou a proposta do governo para, em 30 dias, concluir o estudo para reestruturação da carga horária dos funcionários do Vapt Vupt.

“Eu pedi para estudarem uma forma de nós reduzirmos para seis horas, que na minha opinião é o mais justo. Isso nos possibilitará contratar mais funcionários”, explicou.

O Vapt Vupt é um órgão público do governo de Goiás, inaugurado em 1999, durante a primeira gestão do governador Marconi Perillo. As unidades fornecem diversas áreas de atendimento, como Detran, Tribunal Regional Eleitoral, Receita Federal, Celg e Saneago.