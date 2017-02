Marcela Temer reúne primeiras-damas para apresentação do programa Criança Feliz

Primeira-dama do Brasil pretende mobilizar com o Estados, ações regionais do programa voltado par a primeira infância

A primeira-dama Marcela Temer reuniu na última quinta-feira (19/2) esposas de governadores de todo o país em um encontro no Palácio Alvorada, em Brasília, para discutir ações no âmbito do programa do governo federal Criança Feliz.

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás e primeira-dama do Estado Valéria Perillo participou de reunião com as esposas de governadores de todo o país, nesta quinta, no Palácio da Alvorada, em Brasília. O evento foi articulado pela Primeira-dama Marcela Temer para apresentação e mobilização de ações regionais do Programa Criança Feliz.

Durante a reunião, Marcela reforçou a importância da articulação entre federação, estados e municípios para o sucesso do projeto. “E para que dê certo e alcancemos o maior número de crianças, contamos com o apoio e o engajamento de vocês. É uma semente que está sendo plantada agora para que bons frutos sejam colhidos daqui a alguns anos. Quando investimos na primeira infância, estamos, na verdade, assegurando que as próximas gerações tenham um futuro melhor, o de justiça social que tanto queremos”, discursou ela para uma plateia formada pelos ministros Ricardo Barros (Saúde) e Osmar Terra (Desenvolvimento Social e Agrário), pelas esposas de governadores e pessoas ligadas a ONGs.

O Criança Feliz foi criado em outubro do ano passado e prevê atenção especial a grávidas e a crianças de até três anos cujas famílias são inscritas no Bolsa Família. Os estados e prefeituras que aderirem, devem montar equipes para visitarem as famílias e prover assistência médica.

Valéria Perillo que idealizou pela OVG os projetos Meninas de Luz (apoio a jovens grávidas) e o projeto Criança (construção de Centros de Educação Infantil), em Goiás, ressaltou a importância desse tipo de articulação para o trabalho em benefício das gestantes e crianças na primeira infância. “Com essa iniciativa um número maior de gestantes e crianças em todo o país terão mais qualidade de vida e cidadania.”