Manoel Xavier foi fundamental para a volta do calendário ampliado do IPVA

Presidente do Detran-GO implementou plano ousado de gestão, que deu resultados positivos ao governo

A atuação de bastidores do presidente do Detran-GO, Manoel Xavier Ferreira Filho, foi fundamental para o anúncio de ampliação do prazo de pagamento do IPVA 2017. O cronograma reajustado terá início no fim de janeiro e se encerrará em 30 de novembro deste ano.

Segundo fontes palacianas, dois fatores foram decisivos para o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), autorizar a mudança tão aguardada pelos goianos: o resultado positivo das medidas de austeridade fiscal implantadas nos últimos dois anos pelo governo e, sobretudo, as mudanças que garantiram ao Detran-GO mais transparência e equilíbrio fiscal, fruto do plano de gestão ousado colocado em prática por Manoel Xavier no último ano.