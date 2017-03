Manifestação em apoio à Lava Jato tem baixa adesão em Goiânia

MBL, Nas Ruas e outros movimentos pedem o fim do foro privilegiado, do Estatuto do Desarmamento e são contra o voto em lista fechada

Se antes os protestos de organização do Movimento Brasil Livre (MBL), Nas Ruas, Vem Pra Rua e afins, levavam milhares às ruas, o que se viu neste domingo (26/3) foram apenas algumas dezenas de pessoas que aderiram à ação que movimenta várias capitais brasileiras.

Os goianienses se reuniram na Praça Tamandaré, no setor Oeste em manifestação de apoio à Lava Jato e depois seguiram o trajeto já tradicional em direção à sede da Superintendência da Polícia Federal em Goiânia, no setor Pedro Ludovico.

Do carro de som, uma das organizadoras chegou a comentar a falta de adesão “quando vejo uma manifestação esvaziada, eu me pergunto: Será que quem está em casa está satisfeito? Jogaram a toalha no chão?”.

Para aumentar o engajamento, os organizadores distribuíram cartazes com palavras de ordem e adesivos aos presentes, além de se revezarem nos microfones dos dois carros de som estacionados na Avenida Assis Chateaubriand.

Os mesmo movimentos que apoiaram o impeachment da ex-presidente Dilma Roussef (PT) também protestam contra o voto em lista fechada, a reforma da previdência nos moldes propostos pelo governo Michel Temer (PMDB), pelo fim do foro privilegiado, pedem a prisão do ex-presidente Lula e revogação do Estatuto do Desarmamento.

Acabou em poucos minutos os adesivos que eram distribuídos pelo MBL Goiás com a imagem que ficou famosa nos protestos, do ex-presidente Lula (PT) vestido de presidiário. O Vem Pra Rua! levou cartazes em sua maioria em defesa da Operação Lava Jato.

Quem também chamou atenção e levou faixas e cartazes foi o grupo que pede a intervenção militar. Eles também são favoráveis ao fim do Estatuto do Desarmamento, do foro privilegiado, da “ideologia de gênero”, e a favor do projeto Escola Sem Partido.