Maluma não atendeu fãs e reclamou da imprensa no Brasil, diz colunista

Em turnê com a cantora Anitta, o cantor colombiano também não quis passar som na gravação de programa

No Brasil para participar dos três primeiros shows da nova turnê de Anitta, o cantor colombiano Maluma não interagiu com ninguém, reclamou da imprensa e não quis atender os fãs. É o que diz o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, nesta quarta-feira (3/5).

De acordo com o colunista, durante a gravação do programa “Música Boa”, na última terça, no Multishow, o cantor, que achava que o mérito no país devia-se única e exclusivamente a ele, também não quis passar som à tarde e depois não queria permanecer no local à espera do início do ao vivo.

Durante um dos shows, Anitta e Maluma trocaram um selinho durante a música “Sim ou não”. Nas redes sociais, os fãs de Anitta subiram a hashtag #malunitta e #MalunittaisReal e acreditaram que poderia existir algo além de amizade entre os dois.