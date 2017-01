Maju, a competente garota do tempo do JN, pode ganhar programa de rádio

Rede Globo estaria planejando utilizar a jornalista em outra mídia, informa revista

A Rede Globo está muito satisfeita com a garota do tempo do Jornal Nacional, Maria Julia Coutinho. Segundo informa a coluna Radar Online, da revista Veja, a jornalista está em negociação para assumir um programa na Rádio Globo.

Sem data prevista e nem nome, o projeto não tirará Maju — como é carinhosamente chamada — da televisão. Seria algo paralelo para aproveitar o grande sucesso que ela faz. Em especial nas redes sociais.

Em setembro do ano passado, a garota do tempo chegou a ser apontada como pivô da separação de Willian Bonner e Fátima Bernardes. Tudo não passou de um boato, claro. Ela é casada.