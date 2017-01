Mais de 30 presos são encontrados mortos em presídio de Roraima

Governo informou ao site de UOL que não se trata de uma rebelião, mas de uma briga entre facções

Pelo menos 33 presos foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (6/1) em um presídio de Boa Vista, em Roraima. Segundo informações do governo, publicadas no site do portal UOL, não se trata de uma rebelião, mas sim de uma briga de facções.

Por volta das 2h30 da manhã (horário local), integrantes do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital (PCC) deram início a um confronto, que ganhou proporções rapidamente. Localizada na zona rural da capital roraimense, a penitenciária Monte Cristo abriga mais de 1,4 mil detentos, sendo que a capacidade é de apenas 750.

A Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania de Roraima (Sejuc) informou ao portal que o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Grupo de Intervenção Tática (GIT) estavam dentro do presídio para “realocação dos internos e conferindo a real situação.”

O Jornal Opção tentou contato com a Secretaria de Imprensa e Comunicação de Roraima, mas foi informado que a equipe iria verificar quem responsável poderia falar sobre o assunto e retornaria a ligação.