Maia diz a aliados que Temer já tem votos para barrar denúncia na Câmara

Segundo a Folha de São Paulo, presidente da Câmara aposta que ele vencerá com folga e que haverá quórum para análise no Plenário já na próxima quarta-feira (2/8)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) estaria dizendo a aliados, segundo a Folha de São Paulo, que o presidente Michel Temer (PMDB) terá vitória ampla na votação da denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Segundo ele, é possível que a análise no Plenário seja feita já na próxima quarta-feira (2/8), já que deve haver quórum.

A estimativa é que ele tenha de 230 a 250 votos, considerando não só os votos favoráveis, como também as abstenções. Já para a votação, o presidente Temer pediu que seus ministros retornem a Brasília em 1º de agosto, dia em que o Congresso retoma as sessões. Aliados do presidente chegam antes, ainda no fim de semana, para contar os votos.

Nos últimos dias, Temer vem ligando para deputados que declararam estar indecisos quanto ao voto. Os principais entre a base aliada estão no PSDB. A aposta do governo é que até 23 dos parlamentares da legenda sejam a favor dele, mas os tucanos que fazem oposição ao Planalto avaliam que cerca de 30 parlamentares votarão pela denúncia.

Temer foi denunciado pelo crime de corrupção passiva após as revelações do acordo de delação premiada da JBS ao Supremo Tribunal Federal (STF) e, para que a investigação prossiga, é preciso que o Congresso dê autorização.