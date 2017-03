Maguito: “Marconi terá meu apoio em um projeto nacional”

Ex-governador e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia pelo PMDB, Maguito Vilela sinaliza apoio a eventual candidatura de Marconi a presidente ou vice-presidente da República

O ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Maguito Vilela (PMDB) afirmou nesta quarta-feira (23/3) que, caso o governador Marconi Perillo (PSDB) tenha um plano nacional para as eleições de 2018, terá o apoio dele. “Marconi, se tiver um projeto nacional, vai ter meu apoio”, afirmou.

Maguito afirmou que as forças políticas goianas deveriam unir forças no plano federal para que o Estado tenha uma representação ainda mais forte em nível nacional. “Goiás precisa sobressair. Se for por essa desunião, com todo mundo olhando para seu umbigo, para seu nariz, esse estado nunca vai ser forte politicamente”, ressaltou.

Quando foi prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito firmou parcerias administrativas com o governo de Goiás. O bom relacionamento com Marconi Perillo rendeu obras como a nova sede do Instituto Médico Legal (IML), o Centro de Excelência em Dependência Química (Credeq), uma nova base para os Bombeiros no município, além da regularização de imóveis e construção de casas populares.

Publicamente, Maguito fez menções positivas à política do governo estadual – e ao governador – em celebrar parcerias com os municípios, independente do partido político ao qual o gestor é filiado. Ele classificou Marconi como “solidário” e “generoso” com a cidade.

“Nós é que precisamos do governador, mas mesmo assim ele sempre nos atendeu com muita atenção e respeito, procurando contemplar todos os nossos pedidos”, disse o ex-prefeito. Maguito endossou que ele e Marconi tiveram seis anos de excelentes parcerias, que têm sido fundamentais para melhorar a qualidade de vida dos aparecidenses.

O ex-prefeito acompanhou Gustavo Mendanha (PMDB), na época recém-eleito prefeito de Aparecida, nas reuniões em que os novos gestores foram recebidos pelo governador. Ele disse esperar que Mendanha continuasse as parcerias com o governo estadual. “Aparecida está no caminho certo com essa parceria e vai continuar contando com o apoio do governador”, disse. (Com informações do Gabinete de Imprensa do Governador de Goiás)