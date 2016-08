Magreza de Marcelo Rossi assusta fiéis, mas ele garante que está de volta a seu estado de saúde normal

De acordo com o padre-cantor, seu emagrecimento fez parte de seu processo criativo. “Na Bíblia, Jesus fala que o jejum deixa as pessoas mais inspiradas’’, afirmou ao jornal carioca “Extra”

O padre Marcelo Rossi faz questão de tranquilizar seus fãs quanto à sua súbita perda de peso, que assustou grande parte do público que está acostumado a vê-lo exibindo saúde em seus shows Brasil afora. Recuperado de uma série de incidentes que o deixaram debilitado, o padre-cantor garante que está recuperado. De acordo com ele, seu emagrecimento fez parte de seu processo criativo. “Na Bíblia, Jesus fala que o jejum deixa as pessoas mais inspiradas’’, afirmou ao jornal carioca “Extra”.

O padre relatou que, devido a um período de depressão, quando começou a sofrer também de anorexia, passou a basear sua alimentação apenas em alfaces e hambúrgueres. Essa dieta fez com que passasse dos 128kg para os 60kg que sustenta atualmente em um corpo de 1,95m.

Marcelo garante que já recuperou parte do peso perdido e que agora está totalmente saudável. “Estou de volta aos meus 80 e poucos quilos, que é o meu peso normal. Mas como as pessoas me viram muito inchado durante meses, estranham. Chegaram a dizer que eu estava com câncer, meu Deus! Até a minha mãe estranhou”, declarou.

A depressão veio em decorrência de um acidente que sofreu ao correr na esteira, há quatro anos, quando quebrou a perna e ficou preso a uma cadeira de rodas por seis meses. Nesse período, ele precisava tomar anti-inflamatórios periodicamente e acabou ganhando peso.

Em seguida, vieram os comentários maldosos dos fiéis a respeito de sua forma física. Magoado, ele tomou a atitude radical quanto à sua alimentação.

Agora, para retornar à boa forma, ele diz que voltou a ter uma dieta equilibrada, pratica caminhada e continua a correr na esteira diariamente. “Estou muito bem”, atesta. Ele afirma até que a depressão foi uma “bênção em sua vida”. “Achava que isso era frescura, escutava testemunhos e não dava muita bola.”

Na entrevista ao Extra, o cantor também comentou sobre a notícia, divulgada há algumas semanas, de que teria sido investigado pelo Vaticano por cerca de dez anos devido a um suposto “exibicionismo”. A denúncia contra ele teria partido de um padre brasileiro, de forma anônima, que via nas práticas de Marcelo Rossi o desvirtuamento das missas em “circos”.

“Não tem sentido, e eu nunca desconfiei de nada nesse sentido. Mesmo que essa investigação tenha acontecido, não tenho nada a esconder. Em 2010, recebi das mãos do então Papa Bento XVI o Prêmio Cardeal Van Thuan, reconhecendo minha dedicação como evangelizador moderno”, comentou. “Sendo assim, chego à conclusão de que não encontraram nada que depusesse contra mim, e que estou aprovado no trabalho que realizo junto à Igreja.”