Lula lidera intenções de voto para 2018 em seu berço político, diz pesquisa

Sem o ex-presidente na disputa, o atual prefeito de São Paulo, João Doria, tem maioria dos votos

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas concluiu que, se as eleições de 2018 fossem hoje, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria a disputa com os demais adversários em todos os cenários apresentados entre os eleitores de São Bernardo do Campos, em São Paulo.

De acordo com o levantamento, que ouviu 887 eleitores da cidade — que é berço político de Lula — entre os dias 23 e 26 de abril de 2017, o petista apresenta hoje mais 30,1% das intenções de voto em disputa com Geraldo Alckmin (PSDB), atual governador de São Paulo, Jair Bolsonaro (PSC), Marina Silva (Rede), o ex-ministro Joaquim Barbosa, o ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), o atual presidente Michel Temer (PMDB) e o senador goiano Ronaldo Caiado (DEM).

Em disputa com o atual prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), Marina Silva (Rede), Jair Bolsonaro (PSC-RJ), Joaquim Barbosa, Ciro Gomes, Michel Temer e Ronaldo Caiado, Lula aparece com 30% das intenções dos votos.

Sem Lula nas pesquisas João Doria (PSDB) recebeu a maiorias dos votos: 28,4%, seguido de Marina Silva, Jair Bolsonaro, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes, Joaquim Barbosa, Michel Temer e Ronaldo Caiado.

Atual presidente

A pesquisa também questionou sobre o mandato de Michel Temer e 75% dos entrevistados desaprovou. Além disso, 44,2% classificaram a administração como péssima.