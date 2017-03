Lula lidera corrida à Presidência em 2018, aponta Datafolha

Pesquisa do instituto mostrou ainda que apenas Marina Silva (Rede) venceria o ex-presidente em eventual segundo turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (12/12), o primeiro turno da corrida presidencial de 2018. Em um eventual segundo turno, no entanto, ele perderia caso enfrentasse a ex-senador Marina Silva (Rede), que venceria tanto o petista quanto os prováveis candidatos do PSDB.

Os tucanos cotados pelo Datafolha são o senador Aécio Neves (PSDB), o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), e o Ministro das Relações Exteriores, José Serra (PSDB). No primeiro turno, considerando que o candidato do PSDB fosse Aécio, Lula lideraria, com 25%, seguido por Marina (15%), Aécio (11%).

Já disputando contra Alckmin, ele apareceria em primeiro com 26%, seguido por Marina Silva, que teria 17%, e Alckmin, que marcaria 8%. Serra está mais bem cotado que Alckmin, com 9% das intenções de voto caso fosse o candidato, mas ainda perdendo para Lula (25%) e Marina (16%).

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC); o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PSC); o presidente Michel Temer (PMDB); a ex-deputada federal Luciana Genro (Psol); o senador Ronaldo Caiado (DEM); e Eduardo Jorge (PV) aparecem, sempre nessa ordem, nos cenários com os três tucanos, todos marcando menos de 10%.

A Datafolha também fez uma enquete com os três tucanos juntos, incluindo ainda algumas personalidades nacionais como o juiz responsável pela Operação Lava Jato, Sergio Moro, que teria 11% das intenções de voto; o empresário Roberto Justus, que teria 2%; e a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia (1%). Lula aparece, nesta simulação, com larga vantagem frente à Marina, marcando 34% contra 11% dela.

A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e foi realizada nos dias 7 e 8 de dezembro, tendo ouvido 2.828 pessoas com 16 anos ou mais. O nível de confiança é de 95%.

Veja os números da pesquisa:

Primeiro turno

Cenário 1 – Candidato do PSDB: Aécio Neves

Lula (PT) 25% Marina Silva (Rede) 15% Aécio Neves (PSDB) 11% Jair Bolsonaro (PSC) 9% Ciro Gomes (PDT) 5% Michel Temer (PMDB) 4% Luciana Genro (Psol) 2% Ronaldo Caiado (DEM) 2% Eduardo Jorge (PV) 1% Branco/ nulo 20% Não sabe 6%

Cenário 2 – Candidato PSDB: Geraldo Alckmin

Lula (PT) 26% Marina Silva (Rede) 17% Geraldo Alckmin (PSDB) 8% Jair Bolsonaro (PSC) 8% Ciro Gomes (PDT) 6% Michel Temer (PMDB) 4% Luciana Genro (Psol) 2% Ronaldo Caiado (DEM) 2% Eduardo Jorge (PV) 1% Branco/ nulo 20% Não sabe 6%

Cenário 3 – Candidato PSDB: José Serra

Lula (PT) 25% Marina Silva (Rede) 16% José Serra (PSDB) 9% Jair Bolsonaro (PSC) 9% Ciro Gomes (PDT) 6% Michel Temer (PMDB) 4% Luciana Genro (Psol) 2% Ronaldo Caiado (DEM) 2% Eduardo Jorge (PV) 1% Branco/ nulo 20% Não sabe 6%

Cenário 4 – Considerando os três nomes do PSDB e outros personalidades

Lula (PT) 24% Marina Silva (Rede) 11% Sérgio Moro (Sem partido) 11% Aécio Neves (PSDB) 7% Jair Bolsonaro (PSC) 6% Geraldo Alckmin (PSDB) 5% José Serra (PSDB) 4% Ciro Gomes (PDT) 4% Michel Temer (PMDB) 2% Luciana Genro (Psol) 2% Roberto Justos (Sem partido) 2% Ronaldo Caiado (DEM) 1% Cármen Lúcia (Sem partido) 1% Eduardo Jorge (PV) 1% Branco/ nulo 13% Não sabe 5%

Segundo turno

Lula x Aécio

Lula (PT) 38% Aécio Neves (PSDB) 34% Branco/ nulo/ nenhum 25% Não sabe 3%

Lula x Alckmin

Lula (PT) 38% Geraldo Alckmin (PSDB) 34% Branco/ nulo/ nenhum 24% Não sabe 4%

Lula x Serra

Lula (PT) 37% José Serra (PSDB) 35% Branco/ nulo/ nenhum 24% Não sabe 3%

Lula x Marina

Marina (Rede) 43% Lula (PT) 34% Branco/ nulo/ nenhum 20% Não sabe 3%

Marina x Aécio

Marina (Rede) 47% Marina (Rede) 25% Branco/ nulo/ nenhum 24% Não sabe 4%

Marina x Alckmin

Marina (Rede) 48% Geraldo Alckmin (PSDB) 25% Branco/ nulo/ nenhum 23% Não sabe 4%

Marina x Serra