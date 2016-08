Lula é indiciado pela Polícia Federal em caso do tríplex no Guarujá

É o primeiro indiciamento contra o ex-presidente Lula nas apurações da Lava Jato da PF em Curitiba

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do tríplex do Condomínio Solaris, no Guarujá, litoral paulista.

O petista é alvo de três investigações centrais na Operação Lava Jato, em Curitiba. Informações do jornal Estado de S. Paulo, ele deve ser enquadrado por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro.

A apuração do inquérito teve como ponto central reforma realizada no tríplex, construído pela Bancoop (cooperativa habitacional do sindicato dos bancários), que teve como presidente o ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, preso desde abril de 2015.

O imóvel foi adquirido pela OAS e recebeu benfeitorias da empreiteira, acusada de corrupção na Petrobrás. O ex-presidente seria o verdadeiro dono do tríplex- a defesa do petista nega taxativamente.

É o primeiro indiciamento formal contra Lula, nas apurações da Lava Jato em Curitiba. A conclusão do inquérito da PF, com o indiciamento dos investigados, antecede a denúncia criminal a ser apresentada pelo Ministério Público Federal ao juiz federal Sérgio Moro, que conduz os processos do caso em primeira instância. Os procuradores pediram 90 dias para oferecer denúncia no caso.