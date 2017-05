Luciano Huck nega candidatura à presidência em 2018

Segundo o apresentador, ele pode fazer muito mais pelo país com o atual trabalho

O apresentador Luciano Huck afirmou em texto publicado no seu Facebook neste domingo (14/5) que não irá se candidatar à presidência em 2018. O texto foi publicado em um artigo na Folha de São Paulo.

Segundo ele, seu trabalho como apresentador o permite “fazer muito e contribuir muito mais”.

“Mostrando o país de verdade, erguendo pontes entre os diversos mundos contidos nele, apontando caminhos, contribuindo com a construção de um olhar mais crítico, possibilidades novas, desenhos que ainda não são evidentes, atuando via tecnologia, mídia, amor, curiosidade, vontade de aprender e coragem para atuar e para não ficar no quentinho da visibilidade midiática vazia e sem propósito”, diz o texto.

Huck crê ainda que a palavra político precisa ser reavaliada. “Temos que superar a polarização patrulheira e começar a discutir ideias e projetos. Esquerda ou direita, isso deveria importar menos -precisamos das duas pernas”, declarou o apresentador.

Veja o texto na íntegra: