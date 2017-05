Luciana Gimenez chama cozinha com empregados de “senzala” e gera revolta

Na redes sociais, a apresentadora do Superpop foi acusada de racismo

A apresentadora Luciana Gimenez postou um vídeo no seu Instagram que gerou revolta na internet. “Está rolando uma bagunça aqui na senzala, é?”, diz ela aos seus funcionários na cozinha durante preparativos para a festa do seu filho com Mick Jagger.

Na internet, a apresentadora foi chamada de “racista”. “Senzala não é brincadeira. Senzala é violência, é dor, é o território específico da desumanização que por quatro séculos nós negros sofremos nesse país”, diz um texto muito compartilhado no Facebook.

O vídeo, que já não está mais nas redes sociais de Luciana, foi publicado pelo coletivo Sistema Negro, assista: