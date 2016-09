Lucas Calil comemora liderança de Aberlardo em Inhumas: “Será a vitória do povo”

Deputado estadual comentou resultado de pesquisa Serpes divulgada nesta terça-feira (6/9) que mostra quase 20 pontos de frente para o candidato do PP

O deputado estadual Lucas Calil (PSL) entrou de vez em algumas campanhas municipais por todo o Estado. A principal delas é, talvez, Inhumas, onde o jovem parlamentar montou QG e tem participado ativamente da campanha do ex-prefeito Abelardo Vaz (PP).

Em conversa com o Jornal Opção, ele comemorou o resultado da última pesquisa Serpes, publicada em “O Popular” nesta terça-feira (6/9). Os dados mostram o atual prefeito, Dioji Ikeda (PDT) atrás quase 20 pontos do candidato pepista.

“Desde quando foi ventilada a possibilidade de Abelardo ser o nome da base do governador Marconi Perillo em Inhumas, sabíamos que as pessoas logo abraçariam a campanha. É um homem competente, íntegro e que tem trabalho prestado. Sua vitória será a vitória do povo”, garantiu.

Segundo o levantamento, Abelardo Vaz (PP) tem 46,9% das intenções de voto; seguido por Dioji Ikeda (PDT), com 27,4%; e Pacheco Júnior (Rede), 7,2%. Nulos são 5,7% e 12,7% disseram não saber em quem votar.

A pesquisa foi realizada pelo Instituto Serpes com 401 eleitores da Inhumas, entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro de 2016. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro de 4,87%, Está registrada no TSE sob o protocolo GO-04842/2016.

Veja abaixo os números:

Estimulada

Abelardo Vaz (PP) – 46,9%

Dioji Ikeda (PDT) – 27,4%

Pacheco Júnior (Rede) – 7,2%

Nulos – 5,7%

Indecisos – 12,7%

Espontânea

Abelardo Vaz (PP) – 40,9%

Dioji Ikeda (PDT) – 24,4%

Pacheco Júnior (Rede) – 5,7%

Nulos – 6,2%

Indecisos – 22,7%

Rejeição

Dioji Ikeda (PDT) – 31,7%

Pacheco Júnior (Rede) – 25,2%

Abelardo Vaz (PP) – 15,7%

Não rejeita ninguém – 38,2%

Indecisos – 3%

Rodando o Estado

O deputado estadual Lucas Calil elencou, ainda ao Jornal Opção, as campanhas que tem trabalhado com afinco em 2016: Milton (PSD/Araçu); Leila (PSDB/Santa Rosa); Lucio Pires (PPS/ Heitoraí); Ziro (PP/Taquaral); Nivaldo (PR/Mimoso de Goiás); Dra. Natalia (PRB/Cachoeira Dourada); Gil Tavares (PRB/Nerópolis); Pankão (PHS/Acreúna); Nenzinho (PMDB/Gouvelândia).

No Entorno do Distrito Federal, o deputado participa das campanhas de Sônia Chaves (PSDB/Novo Gama); Cida do Gelo (PSDB/Alexânia); Vilmar (PR/Abadiânia); Daniel do Sindicato (PSB/Cristalina); Roberto Martins (PT/Valparaíso); Fabio Correa (PRTB/Cidade Ocidental); Ernesto Roller (PMDB/Formosa); e Marcelo Melo (PSDB/Luziânia).

Já no Vale do Araguaia, Lucas Calil apoio três candidatos: Joaquim Ceaveiro (PSL/Cidade de Goiás); Claudia Valéria (PTB/Matrinchã) e Adaílsa Crepaldi (PSC/São Miguel do Araguaia).

Ainda na Região Metropolitana, o deputado faz campanha por Valdeci (PMDB/Abadia de Goiás); Prof. Alcides (PSDB/Aparecida de Goiânia); Erasmo (PSL/Goianápolis); Amadeu (PP/Nova Veneza); Misael (PDT/Senador Canedo); e Juninho (PSDB/Terezópolis).