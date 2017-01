Lucas Calil apoia Roberto Balestra para senador em 2018

Jovem destaca história e trabalho do deputado federal do PP: “É o parlamentar goiano com mais experiência”

O deputado estadual Lucas Calil (PSL) afirmou ao Jornal Opção que apoiará e trabalhará para que Roberto Balestra, do PP, seja candidato a senador na chapa governista em 2018. O deputado federal, que acumula oito mandatos na Câmara, reafirmou interesse em disputar o cargo.

“É o parlamentar de mais experiência de Goiás e tenho certeza que seria um dos melhores senadores da história. Está em Brasília há 30 anos, conhece todos os trâmites, sabe onde e como buscar recursos, é municipalista e seria um orgulho tê-lo nos representando”, defendeu.

Aliados de primeira hora em Inhumas, Calil e Balestra foram os principais apoiadores da candidatura do prefeito Abelardo Vaz, do PP, que voltou ao cargo em 2017.