Livros de promotor de Justiça goiano são utilizados em programa educacional na África

A advogada Rafaela Cassol doou as publicações do promotor José César Neves de Lima

O promotor de Justiça José César Neves de Lima, titular da 7ª Promotoria de Itumbiara, teve dois livros de sua autoria utilizados em um programa educacional na África, o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento em Criminologia, uma ação de iniciativa do Instituto Superior de Ciências e Tecnologia Alberto Chipande, localizado em Moçambique. O instituto é voltado para o ensino das ciências penais.

A doação das obras Manual de Criminologia e Dosimetria “Manual de Criminologia e Dosimetria da Culpa” para o instituto foi feita pela advogada Rafaela Cassol, que participou do evento como uma das palestrantes.

O curso de Ciências Jurídicas e Investigação Criminal, ministrado no instituto, tem duração de quatro anos. Após esse período, os alunos são encaminhados para o mestrado. Segundo destaca o promotor, os organizadores do evento ficaram sensibilizados pela doação e, como forma de agradecimento, enviaram a ele uma obra do reitor do instituto.