Lincoln Tejota amplia base em todo o Estado de olho nas eleições de 2018

Deputado estadual se consolida como renovação consistente e pode eleger 40 prefeitos com seu apoio

Enquanto alguns políticos jovens que se despontaram nas últimas eleições acabaram se mostrando “velhos” — como Virmondes Cruvinel (PPS) após declarar apoio a Delegado Waldir (PR) em Goiânia — Lincoln Tejota (PSD) tem se destacado no cenário estadual como renovação política.

Além de ter tido a terceira maior votação em Goiás em 2014, a atuação do deputado estadual vai além de suas bases. Segundo estima um aliado, é possível que mais de 40 candidatos a prefeito se elejam com o seu apoio em todo o Estado.

Sua esposa, Priscilla Tejota (PSD), é candidata a vereadora em Goiânia e, como apontou o Jornal Opção, é uma das apostas por renovação da Câmara Municipal da capital.

Em 2018, Lincoln — que é filho do conselheiro do TCE-GO Sebastião Tejota — mira candidatura a deputado federal — está construindo as bases no interior e deve chegar ao pleito com grande estrutura.