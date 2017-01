Letícia Sabatella abre primeiro Festival Internacional de Solos em Goiás

Festival traz doze espetáculos de dança, música e teatro, sendo quatro goianos, cinco de outros estados e três internacionais

Em sua primeira edição, o Festival Internacional de Solos em Goiás (Fisgo) traz para a capital uma agenda de doze apresentações e três oficinas. Com espetáculos goianos, do Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina, México, Colômbia e Argentina, festival ocorre entre os dias 8 e 18 de fevereiro.

O Fisgo busca dar oportunidade a artistas que desenvolvem trabalhos de maneira solo, criando ambiência para o debate, a apreciação e o aprendizado de novas técnicas de trabalho que pensam na cena sendo preenchida por um único performer. Além disso, a interação entre artistas locais e internacionais garante uma melhor formação para estes intérpretes.

A intenção do festival é se tornar perene na agenda cultural do Estado, contemplando sempre o início do ano — meses com menos conteúdos na produção cultural. O evento foi concebido pelo ator Bruno Peixoto e conta com recursos do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Também são parceiros: F2 Produções; Plano V Eventos e Cultura; WD Som e Iluminação; e o SESC Goiás.

Os ingressos custam entre 20 e 70 reais (valores de inteira). Além da meia-entrada para estudantes, pessoas com deficiência e acompanhante, idosos e professores, comerciários e dependentes também pagam um valor diferenciado.

Confira a programação do Fisgo: