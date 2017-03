Leon Deniz comenta dissidência na gestão Lúcio Flávio: “Fruto da falta de habilidade e diálogo”

Conselheiro federal da Ordem e ex-aliado de Lúcio Flávio reconhece momento “turbulento” da seccional goiana

O advogado e conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO) Leon Deniz emitiu nesta sexta-feira (17/3) nota em que comenta a dissidência de três conselheiros da gestão do presidente Lúcio Flávio.

Na carta em que anunciam a debandada, Waldemir Malaquias da Silva, Danúbio Cardoso Remy Romano Frauzino e Sérgio Murilo Inocente Messias argumentam que a administração não tem cumprido com promessas de campanha e assume postura que coloca a figura do advogado em segundo plano.

Para Leon, o “turbulento” período político e administrativo da seccional goiana é “fruto da falta de habilidade e diálogo” por parte da presidência da Ordem. “Motivo pelo qual, respeito a legitimidade das posições tomadas por estes conselheiros e vários outros membros de comissões”, diz o advogado na nota.

Ele também informa que, por conta dos fatos recentes, ampliará as visitas e o diálogo com as lideranças da advocacia do Estado, visando o debate por “uma Ordem participativa, transparente e independente”.

Leon Deniz é antigo aliado de Lúcio Flávio e peça fundamental para a vitória da chapa OAB Que Queremos em 2015. Em meados do último ano, grupo ligado a Leon começou a se distanciar da diretoria da Ordem, desembocando na renúncia do advogado Bruno Pena à presidência da Comissão de Direitos e Prerrogativas. Para as eleições do próximo ano, é grande a expectativa para que Leon volte a disputar a presidência.

Confira abaixo a íntegra do comunicado de Leon Deniz: