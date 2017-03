Lenda do rock, Chuck Berry morre aos 90 anos

Pioneiro da música norte-americana anunciava o lançamento de um novo álbum em 2017, após quase 40 anos sem inéditas

Morreu neste sábado (18/3), em Missouri, nos Estados Unidos, o lendário guitarrista, poeta e pioneiro do rock’n roll Chuck Berry, aos 90 anos. A morte foi confirmada pela polícia do condado de St. Charles.

O artista foi encontrado em sua residência já sem vida pelos agentes de polícia, que atenderam a um chamado de emergência. As causas da morte não foram divulgadas.

“O departamento de polícia do condado de St. Charles infelizmente tem de confirmar a morte de Charles Edward Anderson Berry Senior, melhor conhecido como o lendário músico Chuck Berry”, afirma a polícia, em nota. De acordo com os oficiais, a família pede “privacidade durante esse momento de perda”.

Canções como “Maybellene” (1955), “Roll Over Beethoven” (1956), “Rock and Roll Music” (1957) e “Johnny B. Goode” (1958), Berry desenvolveu a sonoridade do R&B definindo os principais elementos que fizeram o rock’n roll como o conhecemos hoje, introduzindo ainda letras que focavam no consumismo da juventude norte-americana do American Way of Life. Sua sonoridade influenciou bandas como os Rolling Stones e Beatles.

Em outubro do ano passado, Berry anunciou para 2017 o lançamento de seu primeiro álbum de estúdio desde “Rock It”, de 1979, em comemoração aos seus 90 anos.