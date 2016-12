Lêda Borges deixa secretaria e reassume mandato de deputada estadual

Presidente da Assembleia Legislativa foi informado nesta quinta-feira (22/12) da decisão da tucana

A Secretária da Mulher, Desenvolvimento Social, Igualdade Racial, Direitos Humanos e do Trabalho do governo de Goiás, Lêda Borges (PSDB), anunciou, na tarde desta quinta-feira (22/12), que reassumirá o mandato de deputada estadual no dia 1º de janeiro de 2017.

A informação foi publicada no site da Assembleia Legislativa, após confirmação do presidente da Casa, Helio de Sousa (PSDB). Ele foi informado no início da tarde pela deputada licenciada de que estará reassumindo sua cadeira no Legislativo goiano.

Com a volta da tucana, o terceiro suplente da coligação, Victor Priori (à época no PSDB, hoje no DEM), perde a chance de assumir mandato.