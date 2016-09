Laudo da morte de engenheiro da Saneago só será divulgado na segunda (8)

Corpo de Claudionor Filho foi encontrado no Jardim Botânico no último dia 29. Ele foi um dos alvos da Operação Decantação e suspeita é de suicídio

O laudo que atesta o motivo da morte do engenheiro da Saneago, Claudionor Francisco Guimarães Filho, aguardado para esta quinta-feira (8/9), só deve sair na segunda-feira (12). Segundo o diretor do Instituto Médico Legal (IML), Marcos de Melo, o documento aguarda apenas a assinatura do médico legista responsável.

Claudionor foi encontrado morto no último dia 29 no Jardim Botânico, em Goiânia. O delegado responsável pelo caso, Alessandro Tadeu, afirmou que ele sofria de depressão, o que deu sustentação à tese de que ele se suicidou. O quadro de depressão foi atestado pela família. Ele tinha 54 anos.

Alvo de mandado de condução coercitiva e busca e apreensão no âmbito da Operação Decantação, que investigou esquema de desvio de verbas da Saneago para pagamento de dívidas políticas. As investigações da Polícia Federal apontaram que dirigentes e colaboradores da empresa fraudavam licitações para beneficiar uma empresa.