Laudo confirma mistura de água e sujeira em combustível de posto da capital

Procon Goiás autuará dono do estabelecimento, localizado na Av. T-9, no Setor Sudoeste. Outros dez também serão enquadrados

Um laudo realizado pela Agência Nacional de Petróleo comprovou a adulteração de combustível do posto Carrefour, localizado na Av. T-9, no Setor Sudoeste da capital.

Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (9/1), a superintendente do Procon Goiás, Darlene Araújo, apresentou o resultado, que atestou mistura de água com sujeira no diesel que era vendido pelo estabelecimento.

“Três amostras atestam partículas estranhas e mais de 75% de água no combustível. Foi justamente esse alto índice que alterou a temperatura de combustão, causando danos aos aparelhos do laboratório da UFG [Universidade Federal de Goiás]”, explicou.

Na última quinta-feira (5), fiscalização do Procon Goiás chegou a interditar bombas do posto do Carrefour, após denúncias de clientes que tiveram seus veículos danificados. “Consumidores que tiveram prejuízos devem entrar com recurso na Justiça contra o proprietário pela venda de combustível adulterado. Nós iremos disponibilizar o laudo”, acrescentou.

Ainda de acordo com Darlene Araújo, a ANP é a responsável pela punição dos responsáveis pela adulteração. A multa é a partir de R$ 5 mil.

O posto do Carrefour da T-9 está aberto, mas as duas bombas de diesel continuam interditadas até que seja feita a substituição do combustível adulterado e adequação necessária.

Outros

A superintendente do Procon-GO revelou, ainda, que outros dez postos serão autuados por adulteração de combustível (etanol e gasolina). São seis em Goiânia, três em Senador Canedo e um em Aparecida de Goiânia. Os nomes dos estabelecimentos só serão revelados à tarde, informou.