Latam está entre as 10 companhias aéreas mais pontuais do mundo

Ranking divulgado pela consultoria FlightStats mostra que 85,07% dos voos da empresa chileno-brasileira chegam sem atrasos

A Latam é a única companhia latino-americana entre as empresas aéreas mais pontuais do mundo de 2016. Segundo levantamento da consultoria FlightStats, 85,07% dos voos da TAM Linhas Aéreas (nome antes da fusão com a LAN) pousam no horário previsto, o que a coloca na 9ª posição da lista.

Divulgado nesta semana, o ranking é liderado pela espanhola Iberia, que tem taxa de pontualidade de 87,79, seguida pela Japan Airlines (87,33%) e a norte-americana Delta Airlines (86,69%).

O critério da consultoria, reconhecida mundialmente por oferecer serviços de controle e dados públicos de operações aéreas, se baseia na taxa de voos, número de passageiros transportados, índices de decolagem e aterrisagem com atrasos superiores a 14 minutos.

Da Latam, foram analisados mais de 98% de voos, entre nacionais e internacionais.

Veja a lista completa abaixo:

Posição Companhia Taxa de pousos pontuais Taxa de decolagens pontuais 1º Iberia 87,79% 86,55% 2º Japan Airlines 87,33% 90,91% 3º Delta Airlines 86,69% 85,93% 4º KLM 86,56% 80,25% 5º Qatar Airways 86,34% 89,43% 6º Austrian Airlines 85,69% 83,77% 7º Singapore Airlines 85,46% 87,73% 8º All Nippon Airways (ANA) 85,28% 86,73% 9º Tam Linhas Aéreas 85,07% 82,73% 10º Qantas 83,91% 84,93%



Queda

Apesar de ainda estar entre as dez companhias com menos voos atrasados, a Latam caiu no ranking em compração com 2015, quando foi considerada a 6ª mais pontual do mundo. Na ocasião, a FlightStats registrou 89,2% de pontualidade.