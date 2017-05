Kátia Maria Santos é eleita primeira mulher presidente do PT em Goiás

A pedagoga foi eleita com cerca de 95% dos votos durante Congresso do Partidos dos Trabalhores

A pedagoga Kátia Maria Santos foi eleita a primeira mulher presidente do PT em Goiás neste domingo (7/5) durante a etapa estadual do 6º Congresso do Partido dos trabalhadores.

Agora duas mulheres comandam o PT de Goiás e de Goiânia, já que Adriana Accorsi é a presidente do Diretório Metropolitano do PT na capital.

Em entrevista ao Jornal Opção, a nova presidente disse que um dos desafios do PT em Goiás é avançar na organização do partido. Segundo ela, a principal meta para 2018 é reeleger o ex-presidente Lula. “Queremos fortalecer o partido, não permitir a retirada do direito dos trabalhadores e restabelecer a democracia”, declarou.